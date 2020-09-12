banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

Çankırı’da önce yağmur sonra dolu etkili oldu

ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÖNCE SAĞANAK YAĞIŞ ARDINDAN DA DOLU ETKİLİ OLDU. YAĞMUR DOLAYISIYLA SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN HAVA ŞARTLARI DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Genel 12.09.2020, 22:20
3
Çankırı’da önce yağmur sonra dolu etkili oldu

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde akşam saatlerinde önce sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. Yağmur dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken hava şartları da hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zamanla etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı da adeta ilçenin belirli kesimlerini beyaza bürüdü. Hava durumuna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar adeta neye uğradığını şaşırırken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan olumsuzluk ve oluşan su birikintileri dolayısıyla araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

“Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde”

Durum hakkında açıklamada bulunan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Newcastle 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Crystal Palace 1 3
5. Aston Villa 0 0
6. Brighton 0 0
7. Burnley 0 0
8. Chelsea 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. Wolverhampton 0 0
17. Leeds United 1 0
18. Southampton 1 0
19. West Ham 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Celta de Vigo 1 1
4. Eibar 1 1
5. Atletico Madrid 0 0
6. Barcelona 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Real Betis 0 0
13. Real Madrid 0 0
14. Real Sociedad 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Villarreal 0 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0