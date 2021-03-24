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Çankırı’da Mart ayında sürpriz kar yağışı

Çankırı’da Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi şaşkınlıkla karşılandı.

Genel 24.03.2021, 19:00
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Çankırı’da Mart ayında sürpriz kar yağışı

Çankırı’da Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi şaşkınlıkla karşılandı.

Nisan ayına sayılı günler kala Çankırı’da kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıkların 0 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda öğleden sonra kar sürprizi yaşandı. Zaman zaman etkisini artırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Bazı ağaçların çiçek açtığı kentte sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

Soğuk havayla beraberinde gelen kar yağışı Çankırı’nın çeşitli yerlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşan beyaz örtü, drone ile de havadan görüntülendi.
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