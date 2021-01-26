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Çankırı’da Covid-19’tan 304 can kaybı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 2020 yılı içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 milyon 249 bin lira ceza kesildiğini ve kentte 304 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Genel 26.01.2021, 13:06
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Çankırı’da Covid-19’tan 304 can kaybı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 2020 yılı içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 milyon 249 bin lira ceza kesildiğini ve kentte 304 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı basın toplantısında il genelinde korona virüsle mücadele sürecinde yapılanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı açıklamada, "Gönül isterki konuyu değiştirelim ama vaziyet bir süre daha ana gündem maddemiz olan korona virüsü konuşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Bunun dışında da ilimizle ilgili diğer hususları sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. HES uygulamasına girildiğinde harita üzerinden görüyorsunuz vaka sayılarımız oldukça iyi. Hastanemiz gayet rahat. Herhangi bir problemimiz yok. Ama şunu tekrar ifade ediyorum hastalık henüz bitmedi, maskeleri çıkartmaya tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken. Onun için bir süre daha katı tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. Tedbirlerin faydasını gördük bir süre daha devam edecek bu şekilde” dedi.

Salgının henüz bitmediğini ve yeni vakalarla karşılaşıldığını kaydeden Vali Ayaz, “Yoğun bakımda hastalarımız var entübe hastalarımız var. Onun için tedbirleri elden bırakmayalım. Bu rahatlama bir rehavet getirmesin her zaman korktuğumuz bu. Bunu daha önce defalarca tecrübe ettik. Herhangi bir şekilde tedbirleri elden bıraktığımızda yükselişi görüyoruz. Hastalığın en büyük özelliği kolayca bulaşması. Onun için tedbirle ilgili bir gevşeme olduğunda yeniden istemediğimiz noktalara gideriz." ifadelerini kullandı.

Vali Ayaz ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anki gündem konusu aşı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması tamamlandı 85 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılamalarına devam ediyoruz. Dün akşam itibari ile bakanlık 80 yaş üzerine çekti. Bunun için hedef kitlemizi güncelledik. 80 yaş üstümüzü aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar aşı olan vatandaşlarımızda görünen herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde aşı yaptırabilirler. Aşı yaptırmalarını istiyoruz. Henüz aşı olmadım olabilirsiniz denildiği gün olacağım henüz bize sıra gelmedi. Sağlık Bakanlığı bu sistemi kontrol ediyor. Şu anda hedefte olan 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın hiçbir tereddüt geçirmeden aşı olmalarını istiyoruz. Özellikle o yaş grubunda herhangi bir direnç olmaması lazım” şeklinde konuştu.

2020 yılı boyunca kural ihlali yapanlara yönelik uygulanan ceza hakkında bilgiler veren Ayaz şunları dile getirdi:

"2020 yılı içerisinde 2 milyon 249 bin 624 lira ceza uyguladık. İlimiz için az değil. Kurallara uyulması noktasında vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Uymama noktasında ısrar olursa bu konuda da ceza yazmaktan imtina etmiyoruz. Vakıftan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen yardımlar var. Esnaf sanatkarlar odamız tarafından belirlediğimiz, okul servisleri, okul kantinlerini işletenler gibi sektörlere bir destekte bulunduk. Şubat ayında tekrardan bir destek olacak. Kışın biraz daha masrafların arttığını göz önünde bulundurarak vakıftan da elden geldiğince vatandaşlarımızın kışı rahat bir şekilde geçirmesi çok sıkıntıda kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Devletimizin açıkladığı paketler var ama yerelde de biz bunu yapmaya çalışacağız. Reel sektörde kabul etmemiz lazım zor bir dönemden geçiyor. Özellikle bazı alanlarda ciddi sıkıntılar oluştu. Elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Vefat sayısı bugün itibari ile 304. Önceki toplantılara baktığımızda bir düşüş var tekrar ifade ediyoruz hasta sayımız hastanede yatan sayımız, vefat sayımız devam etmekte. Öncekilere göre düşük önceden günlük ortalama 1 ve üzeri olabiliyordu. Şu anda günlük ortalama birin altında.”
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