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Çankırı’da binler Cumhuriyet için yürüdü
Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.
Genel 29.10.2021, 21:34
Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çankırı’da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. ’Kucaklama taşı’ndan başlayan fener alayı, Anıt Alanı’nda sonlandı. Büyük coşkunun yaşandığı yürüyüşün sonunda vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu.