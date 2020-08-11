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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: “En büyük sıkıntımız temas”

VALİ AYAZ, "BUGÜNE KADAR İL GENELİNDE 643 BİN 688 TL İDARE PARA CEZASI UYGULADIK"

Genel 11.08.2020, 16:01
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: “En büyük sıkıntımız temas”

Çankırı’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz süreç hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Ayaz yaptığı toplantıda, "Bilindiği gibi bir salgın var. 11 Mart’ta ilk Covid-19 vakası açıklandığı günden bu yana devletimiz tarafından tedbirler uygulandı ve devam ediyor. Yıl sonuna kadar bir kere en azından yıl sonuna kadar önümüzde daha aylar var bu hastalığın ortadan kalması için. Bunun için biz hani devlet olarak ilgili kurumlarımızla beraber tedbirleri almaya denetimleri yapmaya devam edeceğiz vatandaşları da tedbirlere uyması konusundan elden geldiğince uyaracağız. Ama bu şekilde yaşamaya bir süre daha devam edeceğiz. Bir süre daha maske ayrılmaz parçamız olacak mesafeye temizliğe dikkat edeceğiz. Eski hayatımıza dönmeye biraz daha zaman var bunun ne zaman olacağı belli değil. Bunu aşı ve ilaç konusundaki gelişmeler gösterecek eski hayatımıza dönmeye biraz daha zaman var. Çankırı ile ilgili olarak genel durum iyi. Başından beri sağlık sistemimiz çöküntüye uğramaması sadece gelen hastaların rahatça karşılanabilmesiydi. Bu konuda ülkemizde de ilimizde de sıkıntı yok. İster istemez zaman uzadıkça tedbirler uyma konusunda rehavetin olduğunu vatandaşların bu tedbirlerden sıkıldığını görmekteyiz. Şu anda mevcut uygulananlardan başka çözüm yolu yok. Çözüm bulunana kadar bu tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. " dedi.

“İlk amacımız ceza değil rehberlik”

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden Vali Ayaz, "Geçen hafta denetimler yapıldı. Denetimler devam edecek. Bugüne kadar il genelinde 643 bin 688 TL idare para cezası uyguladık. Maske zorunluğuna uymayan veya diğer tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza yönelik olarak. Ama bizim amacımız ceza yazmak değil. İlk amacımız rehberlik ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımız ve işletmelere yönelik olarak da cezai işlem uygulamakta çekinmeyeceğiz. Çünkü kamu sağlığı meselesi. Aldığımız tüm tedbirler kamu sağlığını korumak için. Biz vatandaşla mücadele etmiyoruz. Vatandaşın hayatını zorlaştıralım gibi bir amacımız yok. Biz virüsle mücadele ediyoruz. Uygulamaya çalıştığımız her şey de virüsle mücadele adına. Amacımız kamu sağlığını korumak. Hasta olan riski taşıyan herkesin tedbirlere riayat etmesi önemli. Hiçbir vatandaşın diğer vatandaşlara bu hastalığı bulaştırmaya kamu sağlığını riske etmeye hakkı yok. Şu ana kadar gördüğümüz en büyük sıkıntı da temas. Yani biz vakayı yakalayana kadar o vakanın temas ettiği şahısların bir iki gün sonra evinize hasta olarak dönüş yapması. Onun için bayram istediğimiz gibi geçmedi. Tüm uyarılarımıza rağmen vatandaşımız yoğun bir temasta bulunmuş gibi gözüküyor. Dönüşlerini yavaş yavaş alacağız. Denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Çankırı’daki yaşayan her bir vatandaşımızın hayatları bizler için çok kıymetli. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Ama kural ihlallerinde ısrar edenlere de çekinmeyeceğiz. Çünkü tedbirlere uyan vatandaşların hakkını da korumamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

“Bu işin şakası yok”

Korona virüsün tehlikesinden bahseden Vali Abdullah Ayaz, göreve başladığı ilk gün ve bugün arasındaki ölüm vakalarını açıkladı. Vali Ayaz, "Bugün de denetim olacak ama denetim ekiplerimiz her zaman sahada olacaklar. Şabanözü’nde rehabilitasyon merkezinde bir hadise yaşadık. Şu anda hastanede herhangi bir hastamız kalmadı tamamı iyileşti taburcu oldular. Onun da devam etmemesi için gereken tedbirleri aldık. Malumunuz orada vardiyaya girecek personele test yapılıyor o testin arkasından personel içeri alınıyor ve 14 gün boyunca personel dışarı çıkmıyor ve içeri de başka kimse alınmıyor. Sistem aslında güvenli olarak kurgulanmış durumda ama bir talihsizlik yaşadık belli sonradan pozitife dönen bir vaka oldu. Bunun tekrar etmemesi için gereli önlemleri aldık. Bu işin şakası yok. Ben göreve başladığım gün ildeki korona kaynaklı vefat sayısı 7 idi. Bugün itibariyle 16. Ve ben göreve başlayalı 2 ay olmadı. Vatandaşlarımızda, günlük bin 100, bin 200 arasında vaka var 15-20 arasında kişi hayatını kaybediyor herhalde bu ben olmam diye bir düşünce var. Dediğim gibi olabiliyor. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyulmasını bir kere daha istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yatak kapasitesinde bir sıkıntı yok”

Vali Ayaz son olarak şunları dile getirdi:

"İlçelerimizin tamamında belli sayıda vaka var. Nüfusa harekete göre değişmekle beraber. Hem Ankara hem İstanbul’dan bir gelişler gidişler oluyor bunun yansımasını görüyoruz. Şu anda Ilgaz Hastanesi koronavirüs için kullanılıyor. Uygun olan bazı ilçe hastanelerini de kullanacağız. Bu da orada çıkan vakaların merkeze gelip gidişi seyahati onların nakli ile uğraşmamak için. Yoksa yatak kapasitemizde bir sıkıntı yok. Tedavide sıkıntı yok. Sadece ağırlık merkezlerini farklı noktalara kaydırarak ilin genelini daha rahat yönetelim diye. Önümüzdeki dönemde belki bir yada iki ilçe hastanemizi de kullanabiliriz."

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