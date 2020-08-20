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Çankırı TOKİ’deki 9 konut sahibini buldu

ÇANKIRI'DA TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'NCA (TOKİ) YAPILACAK KONUTLARIN KURASI ÇEKİLDİ.

Genel 20.08.2020, 15:14
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Çankırı TOKİ’deki 9 konut sahibini buldu

Çankırı’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) yapılacak konutların kurası çekildi.

Çankırı’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve TOKİ işbirliğince yapılacak 9 konut ile yıllardır ev sahibi olmak için çabalayan kişiler hayallerine kavuştu. Çankırı’da Tuzlubağları’nda bulunan 9 TOKİ konutunun kura çekimi Noter huzurunda yapıldı. Yapılan kura çekim törenine katılan Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyma noktasında sık sık uyarılarda bulundu. Burada bir konuşma yapan Vakıf Müdürü Mehmet Akkaya, "Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüz ile TOKİ işbirliğinde ilimiz Fatih mahallesi Bağlar mevkiinde 23 bin 700 metrekare arsa üzerinde 2012 yılında yapılan 12 blokta her biri 45 metrekare oluşan 384 konutun bilindiği üzere kura ile hak sahiplerine teslim etmiştik. Teslim edilen bu konutlar için düzenli ödeme yapmayan ve konutlarda ikamet etmeyen kişilerden alınan 9 konutun kura çekimini Noter huzurunda yapacağız. Projemizin bedeli 10 milyon 368 TL’dir. Bu konutlar için toplam geçerli başvuru sayımız 68 kişidir. Kura çekimi sonrasında 9 kişi konut hak sahibi olacak. Yedek olarak da 5 kişi yine kura ile belirlenecektir. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise, "1. etapta toplam 280 konut, 2. etapta 414 konut geçen yıla kadar teslim ettiğimiz. Tuzlubağları’nda 222 adet tek katlı dediğimiz konutlarımız var. 384 adet 1+1 konutumuz var. ve 2+1, 3+1 olmak üzere 571, Çankırı’da toplam Tuzlubağları da dahil olmak üzere bin 177 konutumuz mevcut. Göreve geldiğimde beri üzerinde durduğumuz iki tane konu vardı birisi TOKİ. Bununla ilgili her ay başkan yardımcımız, her hafta ilgili müdürlüğümüzü bu işle görevlendirmiştik. En son milletvekilimizle gittik TOKİ müdürümüzle görüştük. Bu anlamda şehrimizde sıkıntılar olduğunu dile getirdik. 3. etap ve Yeniköy ile ilgili görüşmemiz oldu. Biliyorsunuz Kırkevler bu alandan çıkarıldı. En son söylediğimiz tabir ‘Çankırı’da deprem mi olması lazım niye bizi ihmal ediyorsunuz?’ oldu. İnşallah bunu devlet babamıza bir sitem olarak söyledik ama doğru ve haklı yönleri şuydu. Türkiye’de dünyada bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor öncelikli yapılması gereken yerler vardı. En son Elazığ ve Malatya depremini biliyorsunuz. Buralara ağırlık verilmişti inşallah bu kapsamda bizi de ihmal etmeyeceklerini düşünüyorum. Vekilimizle beraber bu konunun üzerindeyiz. Keşke 9 değil bin 90 konut verebilsek temennimiz o yönde. 2. etapta çekilişi yapılacak bölgeyle de alakalı biz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ev sahibi olanlara hayırlı olsun diyorum"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da, "Devletimiz sosyal devlet anlayışını dün olduğu gibi bugün de sürdürmekte. Yarın da sürdürecek. Zaten sosyal devlet anlayışının yansıması olan bu kura çekimiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle birazdan ev sahibi olacak olanlara hayırlı olsun diyorum. Ancak olmayanlar içinde ister istemez bu bir kura çekimi kısıtlı bir kapasite var. Ama olmayanlar içinde devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olmaya devam edecek. Biz de ilgili arkadaşlarla beraber hak sahibi olamayan vatandaşlarımız içinde önümüzdeki süreçte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte onlara ev sahibi yapacağımız kura çekimlerinde bir araya geliriz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Projenin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Korona virüse ve tedbirlere dikkat edelim"

Korona virüs ile tedbirler kapsamında alınan tedbirlere de değinen Vali Ayaz, "Son olarak benden önce belediye başkanımız ve milletvekilimiz gerekli uyarıları yaptılar. Korona virüsle ilgili olarak her sabah Çankırı ile ilgili olarak ilk baktığım şey o günkü vaka sayısı olur. Arkasından arkadaşlarımızla beraber bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ama lütfen buradan bir kere daha istirham ediyorum ki dikkat edelim. Kurban Bayramından sonra durum istediğimiz düzeyde değil. Sıkıntımız devam edecek gibi görünüyor. Daha fazla hem sizlerin hem de sevdiklerinizin üzülmesini istemiyoruz. Daha az vaka sayısı daha az ölüm görmek istediğimiz en önemli husus" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen birer kura çekti. Kuralar daha sonrasında Noter tarafından yapıldı.

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