Çankaya’dan yollara hız kesici

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde vatandaşlara sosyal yardım, dezenfeksiyon gibi hizmetler sağlarken temel belediyecilik faaliyetlerini de aksatmıyor.

İlçede yaşayan 1 milyona yakın Çankayalının kaldırım, asfalt, çöp sorunu yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi resmi kurum ve okullara yakın yerlerdeki yollara hız kesici yaparak vatandaşın can güvenliğini sağlıyor.

Araçlarıyla yola çıkan sürücülerin hız yapmasını engelleyen kasisler yapan Çankaya Belediyesi hem trafik kazalarının önüne geçiyor hem de vatandaşların güvenle yürümelerine vesile oluyor.

Hız kesici kasislerin sokak aralarında ve çocuk yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yapılması vatandaşların ve çevre esnafın takdirini kazanıyor. Çankaya Belediyesi ihtiyaç duyulan her noktaya hız kesicileri program dahilinde yapıyor.

Vatandaşların güvenliği bizim sorumluluğumuzda

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Çankaya’nın çehresini değiştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için belediyecilikte vatandaşlarımızın memnuniyeti ön plandadır. Onların mutlu, huzurlu ve iyi ki burada yaşıyorum diyebilecekleri bir Çankaya için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sokak aralarında hız yoğunluğunu azaltmak için hız kesici kasisler yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği bizim sorumluluğumuzda ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.