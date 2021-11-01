canias4.0 teknolojilerindeki son gelişmeler

İSTANBUL (AA) - Teknoloji firması IAS, müşterilerine ve müşteri adaylarına yeni ürünü Industrial Application Objects (IAO) ve canias4.0 teknolojilerindeki son gelişmeleri canias4.0 IAO etkinliğinde tanıtacak.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, canias4.0 teknolojileri çatısı altında ERP, nesnelerin interneti (IoT), bulut (cloud) ve büyük veri (big data) başta olmak üzere firmaların Endüstri 4.0 yolculuklarında ihtiyaç duydukları teknolojileri tam entegre şekilde sunan IAS, müşterileri ve potansiyel müşterileriyle bir etkinlikte bir araya geliyor. Çevrim içi gerçekleşecek tanıtımda sektörün öncü teknolojilerini sunan canias4.0'daki yeniliklerin yanı sıra IAS'ın yeni ürünü Industrial Application Objects de (IAO) tanıtılacak.

Yeni ürünü IAO ile canias4.0 ekosistemindeki tüm ögeleri birer nesne olarak tasarlayan IAS, caniasERP ile sunduğu 74 modülü, hem tek başına yaşayabilen hem de diğer bütün nesnelerle entegrasyon yeteneğine sahip birer nesne olarak sunuyor. (Module as Service, MAS) IAO ile IAS'nin partnerleri ve müşterileri bu nesneleri kullanarak ekleme ve yeni fonksiyonlar geliştirme şansına sahip olacak.



IAS'nin geleceğe yön veren, sektörde öncü rolünü sürdürdüğü yeni projesi bu etkinlik ile ilk kez tanıtılacak. Etkinlikte IAS'nin yeni ürünü IAO'nun yanı sıra canias4.0'ın yazılım geliştirme, uyarlama ve bakım süreçlerinde etkinliğini artıracak yeni geliştirme yaklaşımı hakkında da detaylar izleyiciye aktarılacak. Ayrıca, son dönemin en gözde konularından IoT da etkinliğin ana konuları arasında yer alıyor. canias4.0 IoT çözümü, çeşitli modüller ve araçlar sayesinde şirketlerin IoT ve otomasyon ihtiyaçlarını karşılayan, ERP çözümü ile tam entegre bir yapı sunuyor. Tanıtımda, canias4.0 IoT çözüm kapsamı ve proje metodolojisine ilişkin tüm detaylar birinci ağızdan anlatılacak.

17 Kasım'daki etkinlikle ilgili detaylara ise "www.canias40.com/tr/canias-technologies" adresinden erişilebiliyor.











