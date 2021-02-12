Canbolat: “Türk Kızılay umut oluyor”

Vali Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şeref Başkanı Yakup Canbolat, Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz ve bütün dünyayı etkileyen pandemi sürecindeki saha çalışmaları ile umut ve moral kaynağı olan Türk Kızılay’ın hayati ve sürekli bir ihtiyaç olan kan temini çalışmaları, eğitim programları ve toplumu bilinçlendirme amaçlı sosyal faaliyetleri ile örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

Vali Yakup Canbolat, çalışmalarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiren Türk Kızılay’ın bütün dünyadaki ihtiyaç sahiplerini kapsayan çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Bursamız da bu iyilik hareketine sahip çıkarak, örnek oluyor. Bursamızın hayırsever halkı her zaman olduğu gibi iyiliğe, merhamete sahip çıkarak, Türk Kızılay aracılığıyla yüzleri güldürüyor. Bu anlamda Türk Kızılay’a destek olan tüm bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da bağışçı ve gönüllülerinin destekleri ile çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, Türk Kızılay’ın kuruluşundan bu yana yaptığı gibi merhamet elinin bütün dünyada umut olması için gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini söyledi.