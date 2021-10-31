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Çanakkale’nin incisi 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyeden 81’inin montajının bitirildiğini belirterek, “Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Genel 31.10.2021, 14:08 31.10.2021, 16:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyeden 81’inin montajının bitirildiğini belirterek, “Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindiğini duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin dünyaya açılan yüzlerinden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Fabrikada tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliye montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Çanakkale Boğazı gerdanlığına 18 Mart’ta kavuşacak

Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediliyor” dedi.

Projenin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişliğinde ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir.”

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