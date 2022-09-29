Çanakkale’de yaya önceliğine dikkat çekildi

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” kampanyası çerçevesinde Çanakkale’de öğrenciler ve protokol üyeleri yaya geçidini kırmızı renge boyadılar.

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen kampanyaların ardından bu yıl da “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışması ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu çerçevede Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu önünde bulunan yaya geçidi, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kırmızı renge boyandı. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Tüm Türkiye’de bugün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimat ve direktifleriyle saat 11.00 itibariyle ‘Hayata Saygı Duruşu’ mottosuyla yaya geçitlerine dikkat çekmek, yaya geçitlerin ‘kırmızı çizgimiz’ olduğunu tekrar hatırlatmak üzere, yayalara öncelik vermemiz gerektiğini hatırlatmak üzere farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilimizde Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileriyle beraber bu çalışmayı yaptık. Tüm sürücülerimizden kurallara uymaları, kemer takmalarını, cep telefonu kullanmamalarını, aşırı hız yapmamalarını, şehir içinde de özellikle konumuz olan yaya geçitlerinin, yayalara ait olduğunu unutmadan, yayalara öncelik vererek, yaşanacak olumsuzlukları ve kazaları önlemede dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz“ dedi.