Çanakkale’de tam kapanmanın 2’nci gününde sessizlik hakim

Çanakkale’de, korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla tüm Türkiye’de hayata geçirilen ‘tam kapanma’ sürecinin 2’nci gününde sessizlik hakim.

Tüm Türkiye’de korona virüs yayılımını engellemek ve insan sağlığının korunması amacıyla 17 günlük tam kapanma süreci önceki akşam başlamıştı. İlk gün hareketliliğine göre Çanakkale’de bugün sessizlik hakim. Çalışma ve izin belgeleri bulunanlar dışında sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin en işlek noktaları olan; İskele Meydanı, Kordon Boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi, Atatürk ve Troya Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklarda oluşturdukları noktalarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Tam kapanma kurallarına uymayan vatandaşlara gerekli idari yaptım uygulanıyor.