Çanakkale’de meşaleler Cumhuriyet için yandı

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları gece de devam etti. Fener alayı saat 19.00’da başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp, İzmir Marşı’nı söyleyerek kordon boyuna ulaştı. Fener alayına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda sona erdi.