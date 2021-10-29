Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 10.30’da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde saat 10.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Törene; Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali İlhami Aktaş, “100’üncü yıl kutlamalarına adım adım yaklaştığımız, önsözünün ilimiz Çanakkale’de yazıldığı cumhuriyetin 98’inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan cumhuriyetimiz, ülke toprakları üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dini, dili ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın her bir ferdini bu ülkenin aynı haklarına sahip ortak bir geçmiş ve geleceği paylaşan kederde ve sevinçte bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anlayışa sahiptir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından iki öğrenci şiir okudu. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi sahne aldı. Tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi.

Kortej geçişinin ardından Çanakkale Boğazı’nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler gösteri yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.30’da fener alayı düzenlenecek.