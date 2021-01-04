Son Dakika
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: ’’PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu’ya saldırıyor’
Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon doldu taştı
Çanakkale’de, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bu süreyi kimisi balık tutarak, kimisi de kordonda yürüyüş yaparak geçirdi. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı.
Genel 04.01.2021, 16:53
6
Çanakkale’de, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bu süreyi kimisi balık tutarak, kimisi de kordonda yürüyüş yaparak geçirdi. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı.
Tüm Türkiye’de 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 saat 05.00’da sona erdi. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bazı vatandaşlar vaktini balık tutarak geçirirken, bazıları da kordon boyunca yürüyüş yapıp, temiz havanın tadını çıkarttı.
“Kurallara uyarsak korona virüsü atlatacağımıza inanıyorum”Çanakkale feribot iskelesine balık tutmaya gelen Sedat Söyler, “Çanakkale merkezine hava güzel, balık havası var diye geldik. 3 gün evde kurallara uyduğumuz için şu an buraya gelerek gönül rahatlığıyla balığımızı tutmaya çalışıyoruz. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Biz, kurallara uyarsak korona virüsü atlatacağımıza da inanıyorum” dedi.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|16
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
Sayfalar Tümü