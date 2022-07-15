Çanakkale’de 15 Temmuz anma etkinlikleri gerçekleştirildi

Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi, Balıkesir Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddelerini takiben İskele Meydanı’nda son buldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. İskele Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Tam 6 yıl önce akıllarını kiraya vermiş Çanakkale’den, Çanakkale’deki kahramanlıklardan hiçbir nasibini almamış, topun tüfeğin yapamayacağını yüreklerin yapacağını öğrenememiş bölücü terör örgütünün mensupları, akıllarını kiraya verdikleri kişilerin maşalarıyla bir darbeye, memleketin üstüne kara bulut çöktürmeye çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gözleri o kadar dönmüştü ki bu milletin evine, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu milletin silahlarıyla saldırdılar. İstanbul sokaklarına, Ankara sokaklarına, garibanların üzerine belki kendi hemşehrileri, belki kendi akrabaları üzerine, kim olduğunu bilmedikleri insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Bunların milliliğinden, vatanseverliğinden bahsetmek mümkün mü? Bu hain şebekeye mensup kişiler, uzaktan kendilerini kumanda eden kişilerin talimatlarıyla üzerimize çok büyük bir oyun oynadılar. Ama unuttukları bir şey vardı ki Çanakkale ruhu yaşıyordu. Çanakkale ruhu ilelebet yaşayacak her ne olursa olsun bu millet bu gençlik Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edecek, böyle 3-5 tane çapulcuya hiçbir zaman memleketini teslim etmeyecek” dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan katılımcılara izletildi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli gösterimi de yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Tahsin Saruhan, kurum amirleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.