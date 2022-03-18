Çanakkale Zaferi, Kırgızistan’da kutlandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen törenle Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı Kırgız-Türk Anadolu lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Türkiye Bişkek Büyükelçiliği askeri ataşesi Erkan Önal, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın yanı sıra diğer Türk diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Müşaviri Karcı, “Çanakkale Savaşını bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadele olarak tanımlayan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle minnetler yad ediyorum” dedi. Karcı, Çanakkale Zaferini bilmeyenlerin bu savaşın nerede hangi şartlarda hangi fedakarlıklarla yapıldığını anlamayanların bugünü ve geleceği anlayamadıklarını söyledi. “Çanakkale’de verilen mücadeleyi idrak edemeyenlere ülkemizin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz” diyen Karcı, her Türk evladı Çanakkale Savaşının gerçekleştiği mekanları görmeli o havayı teneffüs etmeli, milletleri ve vatanları için verilen mücadeleyi eksiksiz olarak öğrenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çanakkale’de verilen mücadeleyi hepimiz anlamalıyız”

Büyükelçi Doğan ise “Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını bilmeli Çanakkalede verilen mücadeleyi hepimiz anlamalıyız” dedi. Doğan, Çanakkale deniz zaferinin Türk milletinin istiklal ve istikbalinin simgesi, Türkiye’nin egemenliği ve bağımsızlığına göz dikenlere geçit vermeyeceklerinin kanıtı, istiklal mücadele ve zaferin temeli olduğunu söyledi. Türk milletinin zaferle taşlandırdığı binlerce yıllık şanlı tarihinde kritik dönemler olduğuna işaret eden Doğan, “Bunlardan biri de Çanakkale Zaferidir. Çanakkale Savaşı milletimizin zor şartlarda kendisinden kat bir kat güçlü ordulara karşı muhteşem mücadeleyle destanlaşmış tarihi dönüm noktalarından biridir” dedi.

Büyükelçi Doğan, Çanakkale’nin bağrında taşıdığı 280 bin kefensiz aziz şehidin sadece bir kahramanlık beldesi değil aynı zamanda bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecekleri daima özenle sahip çıkacakları birlik ve beraberliğin de en büyük sembollerinden olduğunu dikkat çekti. Çanakkale Zaferinin en büyük sonucunun Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Doğan, “Türk milletinin varlığıdır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti” dedi.