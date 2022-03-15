Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecekler

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’incı yılı dolayısıyla bu yıl da 40 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Çanakkale Zafer Turu için sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler için düzenlenen törenin ardından Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından 18 Mart Zafer Turu startını verdi.

Şehitlikten toprak getirecekler

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre kat ederek Çanakkale’ye ulaşmayı planlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet İhtisas Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Zafer Turu’na katılan bisikletçiler 17 Mart’ta şehitlikleri ziyaret edip aynı gün dönüş yapacak. 40 bisikletçi, Çanakkale ve Gelibolu’dan getirecekleri toprakları, 18 Mart Cuma günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı’ndaki ağaçların dibine bırakacak.