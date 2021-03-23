Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar

Gürsu Belediyesi’nce 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla düzenlenen ’18 Mart Çanakkale Geçilmez’ konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çanakkale zaferimizin 106. yıldönümünde, yeni nesillerin manevî değerlerimize sahip çıkarak yetişmesi için duygularını anlatmalarını istedik. Çanakkale ruhunu taşıyan kompozisyonlarıyla yarışmamıza katılan öğrencilerimizin kalemlerinden dökülen hisler hepimizi duygulandırdı. Gençlerimizdeki bu şuur ve hassasiyeti gördükçe geleceğe olan umudumuz daha da güçleniyor” dedi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Işık, protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iştirakiyle Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gürsu Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya katılan 742 öğrenci de Bursa gezisine gitmeye hak kazandı.