Çanakkale ruhu Şanlıurfa’ya taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale şehitlerini anma ve milli ruhu yaşatma adına bir alışveriş merkezinde, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde bir alışveriş merkezinde ziyarete açılan sergide, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan silahlar, mermiler, el bombaları, bıçaklar ve daha birçok materyal bulunuyor.

“Çanakkale’de iman gücü galip gelmiştir”

Tarih kokan serginin açılışını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Çanakkale Savaşı’nda kahraman Mehmetçiklerin iman gücü ile düşmanı bozguna uğrattıklarını söyledi. Beyazgül, “Bu milletin sıkıntılar içerisindeyken bile birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu biliyoruz. Bizler o günleri çocuklarımıza anlatarak onların da tarih bilinci ve vatan aşkıyla yoğrulmalarını sağlamalıyız” dedi.

Sergi alanını gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, “Çanakkale ruhunu o günün şartlarında kullanılan materyallerle birlikte günümüze kadar taşıyarak bizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı’nda kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi alışveriş merkezine gelen vatandaşlar tarafından da oldukça beğenildi. Çanakkale’ye gitmeye imkanları olmadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu ruhu Şanlıurfa’ya taşınmasında ve vatandaşların istifadesine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Serginin açılışında belediye korosu tarafından ‘Hey On Beşli’ adlı türkü seslendirildi. Programında sonunda ise kırmızı karanfiller, katılımcılar tarafından temsili olarak şehitlik anıtına bırakıldı. Çanakkale’den cumhuriyete gerçek tarihi objeler ve fotoğraflar sergisi 19 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.