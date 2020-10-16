banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Bitlislilerle buluştu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ‘ÇANAKKALE MUHAREBELERİ MOBİL MÜZESİ’ BİTLİSLİLERLE BULUŞTU.

Genel 16.10.2020, 15:05
1
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Bitlislilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ‘Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi’ Bitlislilerle buluştu. Mobil müzeyi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Ben Allah’ın şanslı kuluyum ki hikayenin başladığı topraklarda valiyim, Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde ise kaymakamlık yaptım” dedi.

Ulu Cami önünde vatandaşların ziyaretine açılan mobil müzeyi birçok vatandaş ziyaret ediyor. Pandemi nedeniyle kısıtlı ziyaretçi alınan tırın girişinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek alıyor. Tırı gezerken çok duygulu anlar yaşadığını ve kendisini çok şanslı gördüğünü ifade eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Hem Gelibolu’da kaymakamlık yaptım, hem de Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı Ahlat’ın bağlı olduğu Bitlis’te valilik yapıyorum. Şu anda çok duygulu bir an yaşadım. Malumunuz üzere ben, şu an içinde bulunduğumuz tırın bize gösterdiği savaşın, gösterdiği kanlı muhaberenin gerçekleştiği tarihin en büyük ve en önemli zaferlerinden birinin kazanıldığı Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı Gelibolu yarım adasındaki Gelibolu Kaymakamıydım. İki yıl orada görev yaptım. Allah bana bu şerefi nasıp etti. 100. yılında da oradaydım. Benim açımdan çok kıymetliydi. Bu gün bunu burada tazeledik. Yine duygumu artıran en önemli mevzu şu; bizim tarihin başlangıç noktası diye son zamanlarda çokça gündeme gelen Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis Valisiyim. Allah bana bunu da nasip etti. Hikayenin başlandığı topraklarda valiyim. Bizim bu topraklardan atan ama başaramadıkları, Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde kaymakamlık yaptım. Allah’ın şanslı, nasipli bir kuluyum. Allaha çok şükür. Bu hakikaten çok güzel bir hizmet olmuş buraya gönderilmesinde Bitlislerin burayı görmesinde savaşın gerçekleştiği bu coğrafyada atalarımızın Bitlisli hemşehrilerimizin, baba ve dedelerin çarpıştığı bu alanları yansıtan bu güzel hizmeti çok beğendim. Bu hizmetin buraya gönderilmesinde burada da Bitlisli insanların gösterilmesinde emeği olan Kültür Bakanlığına teşekkür ederim. Tüm Bitlislileri buraya davet ediyorum. Kurtuluşun bulunduğu yerde yaşayan Çanakkale savaşının izlerini taşıyan bu alanı görsünler nasiplensinler istiyorum” dedi.

Tır gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca, Cumartesi günü de Tatvan AVM önünde Tatvanlılara açılacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2