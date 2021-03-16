Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılına özel klip yayımlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla özel bir klip yayımlandı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü, tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs (Covid-19) nedeniyle kısıtlamalarla kutlanacak. Kahraman Türk askerinin destan yazdığı ve tarihin en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferinin 106’ncı yıl dönümü kutlamalara sınırlı sayıda kişi katılacak. Bu anlamlı günde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından özel bir klip yayımlandı.

Tören programı belli oldu

18 Mart günü sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan tören; çelenklerin sunulması, altın madalyanın bayrağa toka edilmesi, 21 pare top atışının yapılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle son bulacak.

Daha sonra Şehitler Abidesi’nde saat 12.00’da başlayacak olan tören; çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Çanakkale Şehitlerine Şiirinin okunması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un konuşması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle son bulacak.

Yapılan duaların ardından şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılarak Mobil Müze gezilecek. Çanakkale Boğazı’nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında ’Türk Yıldızları’ gösterisi gerçekleştirilecek. Program, ’Çanakkale Şehitler Abidesi 81 Genç 81 Bayrak Programı’ kapsamında 7 genç tarafından 7 bayrak teslimiyle sona erecek.