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Çanakkale Boğazı’nda yunus balıklarının şovu
Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.
Genel 03.05.2021, 09:44
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Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.
Çanakkale’de GESTAŞ İskelesi’nin hemen önünde beliren bir grup yunus balığı, avlanmaya çıktı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından gözden kayboldu.Balık avlama yasağı ve tam kapanma sürecinde amatör balıkçıların olmaması sebebiyle mavi suların tadını yunus balıkları çıkardı.