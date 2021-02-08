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Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı
Çanakkale’de hava muhalefeti sebebiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Genel 08.02.2021, 22:01
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Çanakkale’de hava muhalefeti sebebiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Bu hatlar üzerinde çalışan feribotlar yeniden çalışmaya başladı.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerimiz saat 21.30 itibarıyla açılmıştır” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, Bozcaada ve Gökçeada seferleri bugün iptal edildi.