Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek.

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:00
1902 Okunma
Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 28. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 270 metreye ulaştı. 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayaklarının tamamlanmasına 48 metre kaldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı kadın Bakan Soylu'dan ne istedi?
Yaşlı kadın Bakan Soylu'dan ne istedi?
Karantina yurtlarında kalanlar: 'Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız'
Karantina yurtlarında kalanlar: 'Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız'
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Sakın 'oltaya' gelmeyin!
Sakın 'oltaya' gelmeyin!
Girit Adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Girit Adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali'ye yerli solunum cihazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali'ye yerli solunum cihazı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü
İstanbullular dikkat! AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı
İstanbullular dikkat! AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı
Sultanbeyli’nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
Sultanbeyli’nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
1 Mayıs anlamlı ve en güzel cuma mesajları
1 Mayıs anlamlı ve en güzel cuma mesajları
Sosyal mesafeyi sosyal medyada kapattık
Sosyal mesafeyi sosyal medyada kapattık
Bill Gates’ten corona virüsü fırçası
Bill Gates’ten corona virüsü fırçası
İstanbul’un merkezi yerleri 4’ncü kısıtlamada da boş kaldı
İstanbul’un merkezi yerleri 4’ncü kısıtlamada da boş kaldı
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı
Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım
Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 1 buçuk saat ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 1 buçuk saat ifade verdi
Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi
Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor
3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim