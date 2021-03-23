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Çanakkale açıklarında 7 mülteci kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 7 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Genel 23.03.2021, 13:10
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Çanakkale açıklarında 7 mülteci kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 7 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 7 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.
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