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Çanakkale 18 Mart törenleri için Şehitler Abidesi’nde hazırlıklar devam ediyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Genel 15.03.2021, 14:00
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Çanakkale 18 Mart törenleri için Şehitler Abidesi’nde hazırlıklar devam ediyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni hazırlıkları devam ediyor. 18 Mart törenleri öncesinde Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı.

“18 Mart günü Türkiye’nin kalbi Çanakkale’de atacak”

Tören hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Türk tarihinin altın sayfalarından birinin yazıldığı Çanakkale tarihi alanda, 18 Mart Deniz Zaferi hazırlıklarımız, Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyor. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi koşullarına da uyarak, hassasiyet göstererek Çanakkale zaferimizi kutlayacağız. Yine o zaferi kazanan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımızla anacağız. Türkiye’nin kalbi 18 Mart’ta inşallah Çanakkale’de atacak. Çünkü, Çanakkale ülkemizin kalbidir ve Çanakkale’de büyük bir destan yazılmıştır. Ve bu destanı yazan kahramanlar da bu milletin kalbinde, en müstesna bölgede yerini almıştır. O kahramanlar hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır. Ve o kahramanların da edebi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitlikleri Tarihi Alanı, onlara yaraşır halde olmaya devam edecek ve her geçen gün daha da güzelleşecektir. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardır. Çünkü, o büyük kahramanlar en önemli varlıklarını, canlarını ortaya koymuşlardır. Ve bu vatanı, Çanakkale’yi geçilmez yapmışlardır. Onların yaptığı bu kahramanları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için de Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyoruz. Çünkü, Çanakkale bizim Türk milletinin gözbebeğidir. Böyle müstesna topraklara da her zaman gözümüz gibi bakacağız. Her tarafı çiçeklerle donattık, güller yine her yerde görünmeye devam edecek. Bu sene ilk defa Tarihi Alan’a kırmızı ve beyaz lalelerimizi ektik. Bu laleler, Çanakkale ve Tarihi Alan’ı daha güzel ve anlamlı bir hale getirecek. Dolayısıyla bu seneki salgın sürecini inşallah daha iyi atlatarak, gelecek yıllarda burada daha büyük kalabalıklarla buluşmak istiyoruz ama bu seneki 18 Mart törenlerinde salgın koşullarında azami hassasiyet göstererek törenimizi yapacağız. Yine her yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin törene katılmalarını bekliyoruz. Burada dualarla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızı gür bir sedayla söyleyerek, o büyük kahramanları, şehitlerimizi anmış olacağız. 18 Mart günü Türkiye’nin kalbi Çanakkale’de atacak” dedi.

Sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımları yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise temsili şehitliklerin üzerine 6 bin adet kırmızı şakayık, 4 bin adet beyaz şakayık olmak üzere toplamda 10 bin adet şakayık dikildi. Ayrıca, 2020 Aralık ayında 20 bin kırmızı ve 20 bin beyaz lale soğanının dikimi yapılmıştı.

Ses ve görüntü sistemleri 17 Mart’a kadar kurulacak

Tören alanında konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü sistemleri ile platformların kurulumunun ise 17 Mart Çarşamba günü tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, Perşembe günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü törenleri için hazır hale getiriliyor.

Törenler için korona virüs önlemleri alındı

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda korona virüse karşı önlem kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ise rutin olarak sürmekte olup, bu işlemler tören gününe kadar özel kıyafet giyen ekipler tarafından her gün yapılacak. Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Öte yandan, Tarihi Yarımada’daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

Helikopter pistleri temizleniyor

Abide Bölgesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinde iniş ve kalkış tehlikesi oluşmaması adına diri örtü temizliği ile Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı diri örtü temizliği tamamlandı.
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