Can dostundan aldığı ilham uluslararası ödül getirdi

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Miray Özlem Er, kuzeninin köpeğinden ilham alarak tasarladığı mama ve su kabı ile tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden International Design Awards’da (IDA-Uluslararası Tasarım Ödülleri) ödül kazandı.

Uluslararası Tasarım Ödülleri (IDA), kurulduğu 2007 yılından bu yana her yıl mimarlık, iç mekan tasarımı, ürün tasarımı, grafik tasarım ve moda tasarımı olmak üzere beş farklı disiplinden tasarımları ödüllendiriyor. Dünyada akıllı ve sürdürülebilir tasarımların hak ettikleri tanınırlık ve beğeniyi bulmaları gerektiği fikriyle kurulan IDA, alanında uzman tasarımcılardan oluşan uluslararası jüri ile kazananları belirliyor. Bu yıl 83 ülkeden binlerce başvurunun değerlendirildiği yarışmada, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Miray Özlem Er, Kemila isimli “köpekler için taşınabilir mama ve su kabı” projesiyle öğrenci kategorisi “Ürün Tasarımı” dalında mansiyon ödülü kazandı. Er, kendi kategorisinde, Türkiye’den ödül alan 3 isimden biri, Ege’den ise tek isim oldu. Er, kuzeninin köpeğini gezdirirken yaşadığı problem nedeniyle aklına gelen tasarımıyla 15. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Tasarım Yarışması’nda da 2.’lik ödülü almıştı.

‘Mocha’ ilham verdi

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı’nın yürüttüğü Tasarım Yarışması Projeleri dersi kapsamında, kuzeninin köpeğini gezdirirken yaşadıkları problemden esinlenerek yaptığı tasarımını anlatan Miray Özlem Er, ulusal bir yarışmanın ardından uluslararası ve çok prestijli bir yarışmada daha ödü almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Miray Özlem Er, “Kuzenimin köpeği Mocha ile beraber dışarıda bolca vakit geçiriyorduk. Onun dışarıda yaşadığı problemleri görüyordum ve bu konu hakkında hep bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Aynı zamanda çevremdeki evcil hayvan sahibi insanların da sorunlarını gözlemliyordum. Sahiplerinin hayvanlarını gezdirirken mamalarını ve sularını bir arada hem taşıyabilecekleri hem de kap haline dönüşmesi sayesinde rahatlıkla onları besleyebilecekleri bir tasarım ortaya çıktı. Evcil hayvanların sorunlarına çözüm getirme şansım olduğu için çok mutluyum” diye konuştu.