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Çan Cumhuriyet İlkokul öğrencileri piknikte buluştu

Çanakkale Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri piknikte buluştu.

Genel 02.06.2022, 09:14
Çan Cumhuriyet İlkokul öğrencileri piknikte buluştu

Çanakkale Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri piknikte buluştu.

Çan Cumhuriyet İlkokulunun tüm öğrencileri ve veliler bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel okul pikniğinde buluştu. Garip Analar Mesire alanında düzenlenen pikniğe tüm sınıf öğrencileri ve veliler katıldı. Öğrenciler gün içinde çeşitli etkinliklerle zaman geçirdi. Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, “Hem çocuklarımızın hem de velilerimizin kaynaşması amacıyla her yıl bu pikniği düzenliyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimimize, okul aile birliğimize ve velilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

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