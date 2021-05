Can Bonomo kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Can Bonomo’nun biyografisi

Can Bonomo kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? soruları magazinin gündeminde. Yakışıklı müzisyen ve oyuncu Can Bonomo’ya dair merak edilenleri ve yaşam öyküsünü haberimizde bulabilirsiniz.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir’de dünyaya geldi. Ressam olan annesini genç yaşta kaybetti. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. 17 yaşında İzmir'den İstanbul'a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.

SİNEMA TELEVİZYON OKUDU

Can Bonomo, Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-Televizyon Bölümü’nde okudu. Üniversite yıllarında Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101’de radyoculuk yapan Can Bonomo, daha sonra, televizyona geçerek Number One TV ve MTV’de televizyon programları hazırladı. Televizyonculuk kariyeri süresince çeşitli reklamlarda rol aldı.

Lise ve üniversite yıllarında amatör müzik gruplarıyla İzmir ve İstanbul’da birçok konserler verdi. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın sonucunda Ocak 2011’de Can Saban'ın yapımcılığı ile ilk albümü “Meczup”u yayınladı. “Meczup”un biri hariç tüm parçalarının söz ve bestesi Can Bonomo imzasını taşıyor. Albüm kapağındaki albümün artwork’leri bizzat Can Bonomo’ya ait.

NASIL ÜNLÜ OLDU?

2012 yılında TRT'nin seçimiyle Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi. O dönem onu tanıyan insan sayısı çok azdı ve TRT'nin seçimi eleştirilmişti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu. Rusya ‘ninelerle’ ikinci olurken, Türkiye 16 ülkeden sıfır puan aldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 57. Eurovision şarkı yarışmasında birincilik İsveç’in oldu. Yarışmanın başından beri favori gösterilen İsveç temsilcisi Loreen, “Euphoria” adlı şarkısıyla toplam 372 puan alarak birincilik ipini açık ara göğüsledi.

EŞİ KİM?

Şarkıcı Can Bonomo iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılının temmuz ayında evlendi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp’le paylaştı.)

2. OMÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı

10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

Meczup (2011)

Aşktan ve Gariplikten (2012)

Bulunmam Gerek (2014)

Kainat Sustu (2017)

Tekli

“Love Me Back'” (2012)

“Ali Baba” (2012)

Şiir Kitapları

Delirmek Belirmektir (2013)

Şu Sevdalar Tevatürü (2016)

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2011 +18 Can 1,2,3,4 ve 5. Bölümler

2014 Yalan Dünya Kendisi 68., 69. ve 70. bölümler

2015 Güldür Güldür Kendisi 55. Bölüm

2016 Aile İşi Berk 13 bölüm

Müzikal yolculuğu boyunca The Shins, Wax Poetic, The Kinks, The Libertines ve The Beatles’dan etkilenen ve esinlenen Can Bonomo, Alaturka nağmelerden indie (kendi deneysel müzik ) melodilere gezinen müziğini ‘İstanbul Müziği'olarak tanımlıyor.

Can Bonomo çalışmadığı zamanlarda arkadaşlarıyla stüdyoda doğaçlama müzik yaparak zaman geçirdiğini söylüyor. Bonomo gerçek soyadı. Latince iyi adam demek. Sanatın hemen her dalına ilgi duyan Can Bonomo, müziğin yanı sıra illüstrasyon yapmaya ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor.