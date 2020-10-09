Çamlıdere Altınköy’de

Altındağ Belediyesi Ankara’nın değerlerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt ve Çubuk’un ardından, başkentin bir diğer güzel ilçesi Çamlıdere, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi’nin konuğu oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi’nin dördüncü hafta konuğu Çamlıdere Belediyesi oldu. Çamlıdere Belediyesi’nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile birlikte, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can birlikte açtı. Çamlıdere Belediyesi standı, Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Altınköy’e yayla havası geldi

Başkan Balcı “Güzel bir iş birliğine adım attık. İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt ve Çubuk Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Hepsi burada olmaktan ve ziyaretçilerin gösterdiği yakın ilgiden çok memnun oldu” dedi.

Çamlıdere Belediyesi’nin ise Altınköy’e yayla havası getirdiğini söyleyen Başkan Balcı “Mis gibi doğasıyla Çamlıdere Belediyemiz, Altınköyümüze renk kattı. Kendilerine olumlu işbirlikleri ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye ve Çamlıdere’yi yakından tanımaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.