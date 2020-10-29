Çamlıca Kulesi’ndeki ‘Cumhuriyet’ temalı ışık şöleni havadan görüntülendi
KÜÇÜK ÇAMLICA KULESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL IŞIK GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRK BAYRAĞI İLE AZERBAYCAN BAYRAĞININ KULEYE YANSITILMASIYLA OLUŞTURULAN ‘CUMHURİYET’ TEMALI GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Küçük Çamlıca Kulesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağının kuleye yansıtılmasıyla oluşturulan ‘Cumhuriyet’ temalı görsel şölen havadan görüntülendi.
İstanbul’un simgelerinden biri olan ve 369 metre ile Avrupa’nın en büyük TV ve Radyo Kulesi Küçük Çamlıca Kulesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümüne özel saat 19.23’te ışık gösterisi yapıldı. ’Cumhuriyet’ temalı ışık gösterisi kapsamında yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte kuleye Türk bayrağı yansıtıldı. Ayrıca dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı da yer aldı.
İstanbul’un birçok ilçesinden görülen ve görsel şölen oluşturan ışıklı gösteri drone ile havadan görüntülendi.
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3