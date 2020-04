CAMİYİ İYİLİK MARKETİNE ÇEVİRDİ

Nevşehir Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, Korona virüs ile mücadele kapsamında camilerin kapatılmasının ardından cami içerisinde bulunan aşevi kısmını vefa çarşısına çevirdi.

Çiçekli Caminde her yıl Ramazan ayında 300 kişiye hayırseverler tarafından düzenlenen iftar sofrası korona virüs ile mücadele kapsamında bu yıl kurulamayacak. Camide Ramazan sofrasının kurulamayacak olmasının ardından cami imamı Ahmet Aydemir ve beraberindeki imamlar aşevi kısmını vefa çarşısına dönüştürdü. Hayırseverler tarafından kurulan vefa çarşısında ihtiyaç sahipleri buraya gelerek evinin ihtiyaçlarını karşılamasının ardından buradan ayrılıyor. Cami İmamı Ahmet Aydemir tarafından Esentepe Mahallesinde 60 ailenin ihtiyaç sahibi olarak belirlenmesinin ardından ihtiyaç sahipleri camiye davet ediliyor. Caminin aşevi kısmına kurulan vefa çarşısına sosyal mesafe kurallarına göre alınan ihtiyaç sahipleri burada alışverişlerinin yapmasının ardından ayrılıyor. Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir yaptığı açıklamada, camilerin sadece bir ibadethane değil aynı zamanda derdine ortak olma yeri olduğunu biz ispatladıklarını söyledi. Aydemir, "Geçen sene Ramazan ayında burada her gün 300 kişiye iftar yemeği vermiştik. Hayır sahipleri her gün burada 300 kişiye yemek verdi. Bu senede dedik ki 300 kişi yemek yiyemeyeceğine göre farklı bir etkinlik yapalım istedik. Buraya hayır sahipleri gıda getirdiler. Bizde buraya bir vefa çarşısı kuralım ve bu vefa çarşısında isteyen gelsin istediği ihtiyacını alsın gitsin. Buradan çıkarken de dua etsinler istedik. Şuanda ihtiyaç sahipleri geliyorlar. Burada istediklerini alıyorlar. Giderken de biz ihtiyaç sahiplerine bir hediye takdim ediyoruz. İlgi gerçekten yoğun. Biliyorsunuz cami sadece ibadet yeri değil. Peygamber Efendimiz zamanında ihtiyacı olan, derdi olan, sıkıntısı olan camiye giderdi. Şu zamanda eğer camilerimizde ibadet yapılamıyorsa bunun yerine derdi olanlar bize geliyor, sıkıntısı olanlar bize geliyor. Bizde bunlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Camilerin sadece bir ibadethane değil aynı zamanda derdine ortak olma yeri olduğunu biz burada ispatlamış olduk. Allah izin verirse bu vefa çarşımız Ramazan Bayramına kadar devam edecek. Çünkü hayır sahipleri buradaki erzaklar bitince haber ver yeniden gönderelim dedi. İnşallah biz bunu bir ay boyunca devam ettireceğiz” dedi.