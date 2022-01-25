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İletişim Başkanlığı: “6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır”
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının et
Camiler yollarda kalanlar için açıldı
Camiler yollarda kalanlar için açıldı
Genel 25.01.2022, 01:21
Camiler yollarda kalanlar için açıldı