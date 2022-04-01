banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

Camiler mahyalar ile Ramazan’a hazırlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahyalardan gıda yardımına, eserlerin bakımından iftar organizasyonlarına kadar tüm Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Mahyalar ile ilgili detaylı veriler dikkat çekti.

Genel 01.04.2022, 12:30
Camiler mahyalar ile Ramazan’a hazırlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahyalardan gıda yardımına, eserlerin bakımından iftar organizasyonlarına kadar tüm Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Mahyalar ile ilgili detaylı veriler dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi camileri Ramazan’a hazırladı. Türkiye genelindeki camilerde temizlik yapılarak, mahyalar takıldı. Ayrıca Ramazan boyunca 25 bölgede toplam 100 bin kişiye iftar verilmesi için çalışmalar tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, sosyal yardımlaşma ve paylaşma geleneği başta olmak üzere Ramazan ayının vakıf kültürünü içselleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

“Güçlü iman kavramı, vakıf kültüründe olduğu gibi Ramazan ayında da ortaya çıkıyor”

Ramazan ayında yapılan faaliyetlerin birbirini tamamladığını söyleyen Ersoy, “Vakıf kültüründeki cami faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yardım, imaret, mahya, başka canlılara sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi karşılık beklemeden sunulan yaklaşımlar, Ramazan ayı faaliyetleri ile birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla güçlü iman kavramı, vakıf kültüründe olduğu gibi Ramazan ayında da ortaya çıkıyor. Böylece Ramazan ayı sürecinin zihinlerdeki kadim Türk vakıf medeniyeti ile nasıl örtüştüğü duygusuna en sade şekliyle ulaşılabiliyor. Kadim anlayış, Allah yolunda yapılan tasarruf, paylaşım ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayı boyunca gönüllerdeki yerini sağlamlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarınızı tasarımında yoğun sanat unsurları barındıran tarihi camilerimize getirin”

Çocukların sanata bakış açısının, Türk ve Müslüman kültürü ile sanata bakış açısının zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyerek ebeveynlere seslenen Ersoy, “Çocuklarınızı özellikle tasarımında yoğun sanat unsurları barındıran tarihi camilerimize getirin. Çocuklarımız bu vesile ile Selçuklu’dan Osmanlı’ya günümüze uzanan Türk-İslam anlayışıyla ortaya çıkan o manevi havayı alsınlar, dünyaya ve sanata bakışlarını geliştirsinler” ifadelerini kullandı.

Zengin mahya mesajları

Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed’in emriyle 1600’lü yıllarda Ramazan’da yağ kandillerinin birer mesaj olarak Sultanahmet Camii’ne ve diğer camilere asılmasıyla başlayan mahya geleneği ise ilk günkü heyecanıyla minareleri süslemeye devam ediyor. Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından yapılan mahyalar farklı mesajlar verecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mahyalar ile ilgili çalışmaları çerçevesinde Ramazan ayı boyunca mahyalardaki mesajlar da birçok kez değişecek. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi topluma “Lailahe İllallah” mesajını iletirken, Edirne Selimiye Camii “İman En Büyük Nimettir” duygusunu sunacak.

Mahyalardan dikkat çekici detaylar

Öte yandan, mahyalar ile ilgili daha önce gündeme gelmeyen bilgiler de dikkat çekiyor. Bursa Ulu Cami ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi arasında bulunan iki minare arasındaki yaklaşık 70 metre, bu camileri iki minare arasındaki en uzun mesafeli cami yapıyor. Ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Selimiye Camii’nde bulunan harflerin boyutunun 280 santimetre olması, en büyük harflere sahip mahya oldukları anlamına geliyor. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde 162 normal, 8 kırmızı toplam 170 ampul; Selimiye Camii’nde 217 normal ve 7 kırmızı toplam 224 ampul; Süleymaniye Camii’nde ise 246 normal ve 4 kırmızı toplam 250 ampul bulunuyor.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19