Camiler mahyalar ile Ramazan’a hazırlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahyalardan gıda yardımına, eserlerin bakımından iftar organizasyonlarına kadar tüm Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Mahyalar ile ilgili detaylı veriler dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi camileri Ramazan’a hazırladı. Türkiye genelindeki camilerde temizlik yapılarak, mahyalar takıldı. Ayrıca Ramazan boyunca 25 bölgede toplam 100 bin kişiye iftar verilmesi için çalışmalar tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, sosyal yardımlaşma ve paylaşma geleneği başta olmak üzere Ramazan ayının vakıf kültürünü içselleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

“Güçlü iman kavramı, vakıf kültüründe olduğu gibi Ramazan ayında da ortaya çıkıyor”

Ramazan ayında yapılan faaliyetlerin birbirini tamamladığını söyleyen Ersoy, “Vakıf kültüründeki cami faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yardım, imaret, mahya, başka canlılara sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi karşılık beklemeden sunulan yaklaşımlar, Ramazan ayı faaliyetleri ile birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla güçlü iman kavramı, vakıf kültüründe olduğu gibi Ramazan ayında da ortaya çıkıyor. Böylece Ramazan ayı sürecinin zihinlerdeki kadim Türk vakıf medeniyeti ile nasıl örtüştüğü duygusuna en sade şekliyle ulaşılabiliyor. Kadim anlayış, Allah yolunda yapılan tasarruf, paylaşım ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayı boyunca gönüllerdeki yerini sağlamlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarınızı tasarımında yoğun sanat unsurları barındıran tarihi camilerimize getirin”

Çocukların sanata bakış açısının, Türk ve Müslüman kültürü ile sanata bakış açısının zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyerek ebeveynlere seslenen Ersoy, “Çocuklarınızı özellikle tasarımında yoğun sanat unsurları barındıran tarihi camilerimize getirin. Çocuklarımız bu vesile ile Selçuklu’dan Osmanlı’ya günümüze uzanan Türk-İslam anlayışıyla ortaya çıkan o manevi havayı alsınlar, dünyaya ve sanata bakışlarını geliştirsinler” ifadelerini kullandı.

Zengin mahya mesajları

Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed’in emriyle 1600’lü yıllarda Ramazan’da yağ kandillerinin birer mesaj olarak Sultanahmet Camii’ne ve diğer camilere asılmasıyla başlayan mahya geleneği ise ilk günkü heyecanıyla minareleri süslemeye devam ediyor. Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından yapılan mahyalar farklı mesajlar verecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mahyalar ile ilgili çalışmaları çerçevesinde Ramazan ayı boyunca mahyalardaki mesajlar da birçok kez değişecek. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi topluma “Lailahe İllallah” mesajını iletirken, Edirne Selimiye Camii “İman En Büyük Nimettir” duygusunu sunacak.

Mahyalardan dikkat çekici detaylar

Öte yandan, mahyalar ile ilgili daha önce gündeme gelmeyen bilgiler de dikkat çekiyor. Bursa Ulu Cami ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi arasında bulunan iki minare arasındaki yaklaşık 70 metre, bu camileri iki minare arasındaki en uzun mesafeli cami yapıyor. Ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Selimiye Camii’nde bulunan harflerin boyutunun 280 santimetre olması, en büyük harflere sahip mahya oldukları anlamına geliyor. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde 162 normal, 8 kırmızı toplam 170 ampul; Selimiye Camii’nde 217 normal ve 7 kırmızı toplam 224 ampul; Süleymaniye Camii’nde ise 246 normal ve 4 kırmızı toplam 250 ampul bulunuyor.