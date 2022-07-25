Camiden cep telefonu çalan hırsız kamerada

Bayrampaşa’da bir camideki odaya girerek cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay 16 Temmuz’da saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Camideki imam odasına giren hırsız, içerideki cep telefonunu çalındı. Ardından odadan çıkan hırsız, oradan uzaklaştı. Telefonunun çalındığı fark eden görevliler olayı polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını H.K isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs 24 Temmuz’da Bayrampaşa’da yakalandı. Şüpheli şahıs "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.