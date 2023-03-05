Cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören cami kontrollü şekilde yıkılırken, minaresi tek başına ayakta kaldı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde özellikle fay hattında ve yakın çevresinde bulunan cami ile minarelerin neredeyse tamamı yıkılırken, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Tüllüce Mahallesi’nde yüksekliği standartlara uygun minare tek başına ayakta kaldı. Hiç hasar almayan minarenin yanındaki cami de depremlerde aldığı ağır hasar nedeniyle ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Depremde yapıların yarısına yakını yıkılan Tüllüce Mahallesi’nin muhtarı İbrahim Çeneci, "Deprem gününü kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Deprem anında alttan bir gürültü ile uyandık ve uyandığımızda ayakta duramıyorduk. Uyandığımızda kıyafet dolabı, TV ünitesi üzerimize yığıldı. Biz dışarıya kaçmak isterken ikinci deprem ise bizi salonda yakaladı" diye konuştu.

Muhtar Çeneci, Tüllüce Mahallesi camisinin depremde büyük hasar görmesine rağmen minaresinin hiçbir hasar almadığını belirterek, "Cami kullanılamaz bir durumdaydı. Caminin kolonları ve duvarları patlamıştı. Aşırı derece tehlike arz ediyordu. Hasar tespiti için ekipler geldi, yıkım kararı vardı ve yıkılması gerekiyordu, o yüzden yıktık. Minaremiz halen ayakta duruyor. Minaremiz demirden, tabandan en üstüne kadar demirden çıkmadır. Caminin kolonları ve duvarları patlamıştı. Aşırı derece tehlike arz ediyordu” diye konuştu.