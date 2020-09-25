Cami minaresinde dolaşan tilki görenleri şaşırttı
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ÇIKTIĞI CAMİ MİNARESİ ÜZERİNDE DOLAŞAN TİLKİYİ GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI. CAMİ ÇEVRESİNDE TOPLANAN KALABALIKTAN KORKAN TİLKİ, MİNAREDEN ATLAYARAK GÖZDEN KAYBOLDU.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıktığı cami minaresi üzerinde dolaşan tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı. Cami çevresinde toplanan kalabalıktan korkan tilki, minareden atlayarak gözden kayboldu.
Turgutlu’da bir cami minaresinin şerefesinde dolaşan tilki görenleri şaşırtırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cami minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar, tilkinin mahsur kaldığını düşünerek durumu muhtar ve imama haber verdi. Bu sırada tilki, minarenin şerefesi üzerinde defalarca tur attı. Bir süre sonra cami etrafında toplanan kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak ormanlık alanda gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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