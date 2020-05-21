Çam ve sakura ne demek?

Çam ve sakura ağacı ismiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşın anlamını merak ettiği kelimelerden birisi olan çam ve sakura, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, yeni açılan şehir hastanesinin adı olarak belirlenen çam ve sakura ne demek? İşte, Japon kültürünün önemli bir parçası olan sakura ve Türk toplumunun yakından tanıdığı çam hakkında detaylı bilgiler.