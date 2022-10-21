Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gazi ve şehit ailelerine 136 milyon liralık eğitim yardımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına 136 milyon liralık eğitim ve öğretim yardımı yapacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerine ödenecek 2022-2023 eğitim öğretim dönemine ait eğitim ve öğretim yardımı miktarları belirlendi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilere kişi başına yıllık ilköğretim için 5 bin lira, lise için 7 bin 506 lira, yüksek öğrenim için ise 10 bin lira ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. 19 bin 451 öğrenciye toplamda 136 milyon lira eğitim ve öğretim yardımları bugün ödenecek. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek.

Eğitim ve öğretim yardım ödemeleri 4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri banka hesaplarına, 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahipleri veya yasal temsilcilerine kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek.