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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Genel 23.04.2021, 00:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yayımladığı mesajda,

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıldönümünü yaşadığımız bu anlamlı günde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

23 Nisan 1920 ülkemiz için yepyeni bir dönüm noktasıdır. Bugün; hem kurtuluş savaşımızı zafere götüren yolun başlangıcı, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi olmuştur.

Demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü, geleceğimiz olan kıymetli evlatlarımıza emanet edilmiştir.

Bu emanet barışın, sevginin, umudun ve müreffeh yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın omuzlarında ilelebet istikbale yol alacaktır. Biz biliyoruz ki; çocuklarımız ecdadından aldığı düsturla Türkiye Cumhuriyeti’ni vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek atiye taşıyacaktır. Bu güveni bize veren kıymetli evlatlarımıza sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktan onur duyuyoruz.

Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yılını yeniden kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.” İfadelerini kullandı.
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