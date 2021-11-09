Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Zonguldak’ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyaretler için Zonguldak’a geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beraberinde TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Zonguldak Valiliği ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, kamu kurum ve kuruluşları karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Bakan Bilgin, ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’la makamda biraya geldi.

Ziyaretin sonunda ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgine günün anısına madenci heykeli takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından Amelebirliği Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Şenol Yücel ile görüş alışverişinde bulundu.