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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdiklerini açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca, “Ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var” dedi.

Genel 17.05.2022, 12:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdiklerini açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca, “Ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var” dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı” Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan ve pek çok öğrenci de katıldı.

“Doğrudan istihdam içerisinde yer alan bir programı başlatmış oluyoruz”

Tanıtım toplantısında programın içeriği hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Biz insana yapılan yatırımın fevkalade değerli bir şey olduğunu, orada hassas olmamız gerektiğini biliyoruz. Üniversitelerimiz insan yetiştiriyor, gençler yetiştiriyor. Ama sanayi bir çağ değişiminin içerisinde. Sanayi giderek büyüyor. Ortalama bir otomobildeki yüz elli milyon yazılımla ilgili koddan bahsetti Özgür Bey. Giderek bilişim üzerine kurulu bir endüstriye dönüşüyoruz. Bilgi toplumu dedikleri bir çağ başlıyor. Bir çok ülke bu dönüşüme yaklaşık 20 sene önce başladı. Biz tamamen şimdi bu işin içindeyiz ortasındayız. Biz de bu çerçevede geçtiğimiz ay Gaziantep’te bir proje başlattık. Projemiz şu; endüstrinin ihtiyaç duyduğu insanı, yetişmiş insanı, düz emeği, vasıfsız emeği de vasıflı hale getirecek ama üniversite mezunu mühendislik vs. çeşitli alanlarda eğitim almış gençlerimizi de ve üretim sürecinin talep ettiği nitelikte bir vasfa kavuşturalım. Bilişim elemanı yetiştirmeye odaklanmış bir proje. Bu proje yeni bir istihdam imkanı sağlıyor. Siz bir kurs , eğitim aldıktan sonra bir diploma alıp, belli nitelikler kazandıktan sonra iş aramayacaksınız. Bu projenin özelliği doğrudan istihdam sağlamasıdır. İstihdam garantili bir projedir. Eğitimli gençlerin işin içine katılmasıdır. Bugün burada üç yüz genç istihdam garantili üretim sürecine katılıyor. Herhangi bir kurs ve eğitim programı değil doğrudan istihdam içerisinde yer alan bir programı başlatmış oluyoruz” dedi.

“3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdik”

Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık. Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur. Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Bunlardan birisi 3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

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