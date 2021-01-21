Çalındıktan sonra bulunan 96 televizyonu ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde eski çalışanı ve beraberindeki üç kişi tarafından 96 tane televizyon çalınan otel sahibi, ümidi kestikten sonra bulunan televizyonları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldı.

Kandıra Kefken sahilinde bulunan bir otelden 13 Ocak’ta 96 televizyonun çalınması sonrasında inceleme başlatan jandarma ekipleri, hırsızlığı yapan otelin eski bekçisi ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. Çalınan televizyonlar ise jandarma ekiplerince bulunarak otel sahibine teslim edildi. Olayın yaşanması sonrasında çalınan televizyonlardan ümidini kesen otel sahibi Tekin Alkan ise jandarma ekiplerince bulunan televizyonlarını ihtiyaç sahiplerine vereceğini belirtti.

Otelin eski bekçisi çalıştığı yeri soydu

Otelin eski çalışanı R.Ç.’nin aralık ayında işten çıktığını ifade eden Tekin Alkan, “Otelim kışın kapalı, elektrikleri kesik ve kameralarımız da kapalı oluyor. Bekçimiz vardı. 3, 4 gün önce otele gittim, odalara baktığımızda bütün televizyonların çalındığını fark ettik ve durumu jandarmaya bildirdik. Jandarma ekipleri hemen bizimle ilgilenerek otele geldiler ve inceleme yaptılar. Parmak izi çalışmaları yaptılar. İfademi aldılar ama ben 96 tane televizyon için uğraşmalarını istemedim ve şikayetçi olmadım” dedi.

“Ben bulabileceklerine ihtimal vermiyordum”

Kameralar çalışmadığını ama ona rağmen hırsızları 3 günde bulduklarını dile getiren Alkan, “Jandarma ekipleri bana Kandıra Cumhuriyet Savcısı’nın ve alay komutanının talimatı olduğunu söyleyerek hırsızı bulacaklarını söylediler. Ben bulabileceklerine ihtimal vermiyordum. Ben şuna inandım ki bazen televizyonda bazı kişiler çıkıp konuşuyorlar, Türkiye’de hukuk yok, güven yok, adalet yok diye. Ben onlara seslenmek istiyorum. Kocaeli’de bir alay komutanımız var, Kandıra’da bir başsavcımız var, bu işle ilgilenen bir savcımız var. Kandıra İlçe Jandarma Komutanımız var. Kerpe Karakol Komutanı hiç uyumadan yorulmadan çalışarak ekip halinde hırsızı bulduklarını bana ilettiler. Ben çok mutlu oldum” diye konuştu.

“Hepsini ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağım”

Televizyonların teslim almayacağını söyleyen otel sahibi Alkan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben artık şuna inandım Kandıra Kerpe’de bizim mal ve can güvenliğimiz onlara emanet. Ben başıma bu iş gelene kadar hiçbirini tanımıyordum ama bu işle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim mutluluğum televizyonlarımın bulunmasından değil, gerçekten korunduğumuzu ve güvende olduğumuzu bilmekten mutluyum. Televizyonlarımın hiçbirini teslim almayacağım. Kaç tanesi de bulunduysa hepsini ihtiyacı olana bağışlayacağım” şeklinde konuştu.