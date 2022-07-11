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California’da plaja gelen deniz aslanlarının eğlenceli kovalamacası

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovaladı.

Genel 11.07.2022, 14:12
California’da plaja gelen deniz aslanlarının eğlenceli kovalamacası

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovaladı.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren halk, 2 deniz aslanı ile karşılaştı. Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü. O anları kayıt altına alan bir kişi ise, “Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti” dedi. İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.

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