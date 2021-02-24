California’da dev yunus sürüsünün etkileyici geçişi görüntülendi

ABD’nin California eyaletinde yaklaşık 2 bin yunusun etkileyici geçişi renkli görüntüler oluşturdu.

ABD’nin California eyaletinde Newport Beach kıyılarında yaklaşık 2 bin yunustan oluşan dev sürünün geçiş anı görüntülendi. Yunusların köpek balığı gibi yırtıcıdan kaçtığı ya da yiyecek aradığı tahmin ediliyor.