California sokakları çamurla kaplandı

ABD’nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında aşırı yağışların su baskınları ve heyelana yol açması sonucu sokaklar çamurla doldu. Bir kişi akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.

ABD’nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında şiddetli yağış, su baskınları ve heyelanı beraberinde getirdi. Sokaklar bir anda çamurla doldu. Bir kişinin çamur akıntısına kapılmaktan saniyelerle kurtulduğu kameraya yansıdı.