Son Dakika
Çalgılı çengili kar kutlaması
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir grup genç, uzun zaman sonra gelen beyaz örtüyü darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek kutladı.
Genel 18.01.2021, 10:28
3
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir grup genç, uzun zaman sonra gelen beyaz örtüyü darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek kutladı.Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesinde uzun zaman sonra etkili olan kar yağışına gençler ilginç bir şekilde tepki verdi. Kar yağışıyla birlikte sokağa inen gençler, darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek dans etti. Gençlerin bu ufak kutlaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Gençlerin bu anları bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir grup gencin darbuka çalarak şarkılar söylediği, dans ettikleri görülüyor. Videoyu kaydeden vatandaş ise kahkahalar eşliğinde gençleri izliyor.
0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü