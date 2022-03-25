Çaldığı atla dörtnala markete böyle girdi

Antalya’da bahçesinden çalınan 150 bin TL değerindeki Rahvan cinsi hamile yarış atını sahibi dedektif gibi iz sürerek buldu. Şüphelinin karayolunda atı sürdüğü ve atla markete girdiği anlar kameralara yansıdı. 8 saatlik takibin ardından atına kavuşan Koray Şahin, “Sabahtan beri yollardayım ama buluncaya kadar da durmazdım” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin’in sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Atını arayan Şahin, bir ize ulaşamadı. Koray Şahin’e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerden kendisine ait olduğunu belirlediği atı bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada da görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu. Atını bitkin, yorgun, nalları çıkmış şekilde bulan Şahin, ağabeyinin getirdiği kamyonetle evine götürdü. 5 yaşında ve 3 aylık hamile olan atının durumundan büyük üzüntü duyan Şahin, tedavi için evine veteriner çağırdı.

"Şüpheli markete atla girdi"

Şahin, atını çalan şüphelinin uğradığı güzergahlardaki güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerin birinde şüphelinin alışveriş yapmak için atla markete girdiği görüldü.

"Yavruyken büyüttü"

Atını 7 aylık yavruyken aldığını dile getiren Koray Şahin, “Benim için çok değerli, bir atı yetiştirmek zaten kolay değil. Bizim evladımız gibi. Bu sabah kalktığımda 2 yaşındaki kızımla atlara bakmaya gittik. 2 atımdan birinin yerinde olmadığını gördüm. Sağa sola baktık bulamadık. Daha sonra sosyal medyada bir atın görüntüsü geldi, Aksu ilçesine doğru giderken. Görüntülerden atın benim olduğunu gördüm” dedi.

"Bulmadan eve gitmezdim"

Hemen atını aramaya koyulduğunu ifade eden Şahin, “Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bulduk. Sabahtan beri yollardayım. Buluncaya kadar durmazdım. Atı gören herkes sosyal medyada paylaştı. O görüntülerle son görüldüğü yerin yakınında bulduk. Allah’ıma şükürler olsun kavuşabildik. Oğlumda beni bulmadan bırakmazdı. Değerli bir at, yarış atı, nasip olursa tayını alacağız. Atın at denecek hali kalmış yorgun ve bitkin. Çalan kişiden şikayetçi olacağız” diye konuştu.

"Çok şaşırdık"

Markette yaşananları anlatan Begüm Yıldırım, “Sabah marketi açtıktan bir süre sonra buraya atlı biri geldi. Biz hepimiz şok olduk. Atı sevmek istedik. Adamda kendi atıymış gibi davrandı. Ata ekmek verdim, sevdik. Adamda içeride alışveriş yaptı. Fotoğraf çekmek istedim ama şahıs, ‘sakın bir yerde paylaşmayın’ dedi. Markete girdik ama kafamızı bir çevirdik adam atla içeri girdi. Çok şaşırdık. Şahıstan şüphelendik. Sonradan paylaşımları görünce olayın farklı olduğunu öğrendik. Paylaşılan at bizim markete giren attı. Çok şaşırdık” dedi.

"Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz"

Marketteki o anları anlatan Ramazan Kaplan, sabah marketi açtıktan sonra atla birinin geldiğini belirterek, “Dışarıda şahıs bir süre oyalandı. Atın üstünde biniş takımları da yoktu, şüphelendim. Şahıs içeri alışveriş yaptı. Biz ata ekmek verdik. At senin mi diye şahsa sordum? o da “Evet benim atım. Lamborghini araba verseler bile vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz” dedi. Dışarı çıktı şahıs ata binmek istedi. Sonra içeri daldı. Güçlükle çıkardık. Daha sonra çekti gitti” açıklamasını yaptı.