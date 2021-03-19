Çağrıların yüzde 85’i asılsız çıkınca vali uyardı: "112’yi boşuna arama, insanların hayatını karartma"

Çorum’da acil çağrıların toplandığı 112 Çağrı Merkezi’ne bugüne kadar gelen aramaların yüzde 85’inin asılsız çıktığı bildirildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün 27 Ocak 2021 tarihinde sağlık, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile aktif olarak faaliyete başladığı söyledi. AFAD ve emniyet birimlerinin ise 10 Mart 2021 tarihinde sisteme entegre edildiğini belirten Çiftçi, kuruma gelen çağrı sayısının 57 bin 198 olduğunu kaydetti.

"Yüzde 85’i asılsız"

Vali Çiftçi, "Kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 24 bin 274, elenen çağrı sayısı ise 32 bin 924’tür. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtreleme yapılmaktadır. Asılsız çağrı sayısı 48 bin 395 yani yüzde 85, asıllı çağrı sayısı ise 8 bin 803 yani yüzde 15. Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 5 bin 182’si sim kartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılardır. Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü o anda 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. 112’yi boşuna arama, insanların hayatını karartma" dedi.